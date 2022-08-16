Авторитетный ресурс включил два игрока «Пари НН» в символическую сборную тура

Авторитетный ресурс WhoScored опубликовал символическую сборную пятого тура российской премьер-лиги.
Самый высший бал, 9.0, получил нападающий «Спартака» Квинси Промес, который оформил дубль в матче против «Сочи» (3:0).
Наибольшее представительство в символической сборной оказалось у «Крыльев Советов» и «Пари НН», которые делегировали по два игрока: вратаря Ивана Ломаева, защитников Юрия Горшкова (оба - «Крылья Советов), Кирилла Гоцука и хавбека Ренато Гойковича ( оба - «Оренбург»).
Символическая сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored представлена ниже.