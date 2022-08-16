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Полузащитник «Реала» Казимиро может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» переключились с де Йонга на бразильского хавбека.
Полузащитник «Реала» Казимиро может перейти в «Манчестер Юнайтед»
16 августа 2022 15:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

«Манчестер Юнайтед» начинает рассматривать новые варианты усиления полузащиты после того, как застопорился трансфер хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

По данным испанской прессы, английский клуб может принять попытку купить футболиста «Реала» Казимиру.

Однако, это будет трудно сделать, так как 30-летний бразилец является одним из основных игроков испанского клуба. Каземиро принял участие во всех матчах «Реала» в новом сезоне, и даже был признан лучшим игроком в Суперкубке УЕФА, в котором был обыгран «Айнтрахт» (2:0).

источник: «Советский спорт»
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