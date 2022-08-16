Стал известен характер травмы вратаря «Торпедо» Ботнаря

Врач московского «Торпедо» рассказали о характере повреждения голкипера Виталия Ботнаря.

Напомним, что на 22-й минуте матча с «Оренбургом» (0:1), после борьбы с соперниками 21-летний футболист забрал мяч и упал на газон. Ботнарю оказали медицинскую помощь, но через несколько минут его заменил Александр Довбня.

«Клинические и инструментальные методы диагностики выявили у вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава», — приводит слова Кирилла Иванова пресс-служба «Торпедо».

Отмечается, что Ботнарю предстоит перенести операцию в одной из европейских клиник. Сроки его восстановления будут известны позже.