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Стал известен характер травмы вратаря «Торпедо» Ботнаря

В четырех неполных матчах нового сезона он пропустил семь мячей.
16 августа 2022 16:47
автор: Александр Поволоцкий

Врач московского «Торпедо» рассказали о характере повреждения голкипера Виталия Ботнаря.

Напомним, что на 22-й минуте матча с «Оренбургом» (0:1), после борьбы с соперниками 21-летний футболист забрал мяч и упал на газон. Ботнарю оказали медицинскую помощь, но через несколько минут его заменил Александр Довбня.

«Клинические и инструментальные методы диагностики выявили у вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава», — приводит слова Кирилла Иванова пресс-служба «Торпедо».

Отмечается, что Ботнарю предстоит перенести операцию в одной из европейских клиник. Сроки его восстановления будут известны позже.

источник: «Советский спорт»
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