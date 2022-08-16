Радченко рассказал о премиальных в сборной России в начале 90-х

Экс-форвард московского «Спартака» Дмитрий Радченко рассказал о зарплатах и премиальных в клубе и национальной команде в 1992 году.

Добавим, что нападающий играл за сборную России на чемпионате мира-1994.

«В то время у нас в «Спартаке» зарплата составляла 200 рублей. В сборной, конечно, какие-то деньги выплачивались, но, поверьте, очень маленькие. Страна переходила на другие финансовые рельсы. Спорт тоже переживал непростые времена, и происходило много непонятного», — приводит RT слова Радченко.

Напомним, что сейчас 51-летний специалист работает в академии петербургского «Зенита».