Дзюба хотел перейти в московское «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба хотел перейти в «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Константин Алексеев.

По его данным, переговоры состоялись зимой 2022 года. Также журналист пишет, что 33-летний форвард сам инициировал контакты с бело-голубыми.

«После прихода Смолова и при наличии Тюкавина это стало уже неактуально», – отметил Алексеев в соцсети.

Напомним, Дзюба ушел из «Зенита» летом 2022 года. Он не смог договориться с клубом о продлении контракта. К слову, нападающий до сих пор не определился с новой командой, хотя, в прессе пишут, что игрок согласовал договор с «Рубином» и отправится в Казань, если не сумеет трудоустроиться в зарубежной лиге.