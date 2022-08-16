Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дзюба хотел перейти в московское «Динамо»

Переговоры прошли зимой 2022 года.
16 августа 2022 18:41
автор: Артур Гичунцев

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба хотел перейти в «Динамо». Об этом сообщил инсайдер Константин Алексеев.

По его данным, переговоры состоялись зимой 2022 года. Также журналист пишет, что 33-летний форвард сам инициировал контакты с бело-голубыми.

«После прихода Смолова и при наличии Тюкавина это стало уже неактуально», – отметил Алексеев в соцсети.

Напомним, Дзюба ушел из «Зенита» летом 2022 года. Он не смог договориться с клубом о продлении контракта. К слову, нападающий до сих пор не определился с новой командой, хотя, в прессе пишут, что игрок согласовал договор с «Рубином» и отправится в Казань, если не сумеет трудоустроиться в зарубежной лиге.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дзюба хотел перейти в московское «Динамо»
Переговоры прошли зимой 2022 года.
16.08.2022 18:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» купил у «Интера» 19-летнего защитника за 19 миллионов евро
Соглашение с футболистом будет рассчитано на шесть лет.
16.08.2022 17:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Радченко рассказал о премиальных в сборной России в начале 90-х
Футболист завершил карьеру в 2006 году.
16.08.2022 17:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Каземиро может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
Английский клуб рассматривает вариант с трансфером бразильца.
16.08.2022 17:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Адеми перешел из «Химок» в «Зандхаузен» на правах аренды
Контракт футболиста с российским с клубом рассчитан до 2024 года.
16.08.2022 17:05
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стал известен характер травмы вратаря «Торпедо» Ботнаря
В четырех неполных матчах нового сезона он пропустил семь мячей.
16.08.2022 16:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Футболист «Ювентуса» Ди Мария получил травму в первом матче за клуб против «Сассуоло»
Футболист «Ювентуса» Ди Мария получил травму в первом матче за клуб против «Сассуоло»
Аргентинский хавбек пропустит минимум 10 дней.
16.08.2022 15:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Реала» Казимиро может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Реала» Казимиро может перейти в «Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» переключились с де Йонга на бразильского хавбека.
16.08.2022 15:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дюков рассказал, кто временно займет в РФС пост генерального секретаря
На должности будет работать сотрудник союза.
16.08.2022 15:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Авторитетный ресурс включил два игрока «Пари НН» в символическую сборную тура
Промеса назвали лучшим футболистом недели.
16.08.2022 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
«Абаскаль — это попадание в точку!» Кечинов — о доминировании «Спартака» на старте сезона
6-кратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о феноменальном старте команды в нынешнем сезоне (13 очков и единоличное лидерство после пяти туров РПЛ).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 15.08.2022: на кону 4 050 000 рублей!
15 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика