Стало известно, когда состоится матч-реванш между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

Как сообщает телеграм-канал РФС, встреча пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене» в Москве. Также известно, что красно-белые планируют серьезно усилить свой состав, в том числе, за счет приглашения Александра Мостового.

Напомним, что первый матч между ветеранскими командами состоялся в Санкт-Петербурге накануне Суперкубка России и завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

Грядущая игра будет приурочена к матчу РПЛ «Спартак» - «Зенит», который пройдет 4 сентября.