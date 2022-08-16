Матч отбора к ЧМ-2022 между Бразилией и Аргентины переигрывать не будет

CAS разрешил сборным Бразилии и Аргентины не переигрывать матч отборочного турнира к ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что 5 сентября 2021 года игра была прервана. На поле в Сан-Паулу появились посторонние люди. Матч остановили из-за нарушения протокола по COVID-19.

Как сообщают обе национальные федерации, аргентинская сторона была оштрафована на 150 000 швейцарских франков, а бразильская заплатит 300 тысяч. Половина суммы для каждой команды является условной с испытательным сроком в два года. Четверть суммы переведут ВОЗ для борьбы с коронавирусом.

Добавим, что сборные Бразилии и Аргентины вышли в финальную участь ЧМ, без учета этого матча. Результат игры не мог бы повлиять на таблицу квалификационного турнира.