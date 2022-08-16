«Мелбет» запустила онлайн-трансляции матчей Первой лиги

БК «Мелбет», в июне 2022 года ставшая титульным партнером Первой лиги (ранее ФНЛ-1), объявила о запуске онлайн-трансляций с участием команд дивизиона.

«Повышение уровня клиентского сервиса – одна из ключевых задач, над которой мы постоянно работаем. Безусловно, интеграция онлайн-трансляций является важным шагом на пути к совершенствованию нашего продукта. Мы рады, что стратегическое партнерство с Первой лигой уже приносит свои плоды и открывает новые возможности для наших клиентов», – прокомментировал Роман Кожевников, директор по маркетингу БК «Мелбет».

Ранее пользователям «Мелбет» были доступны только графические трансляции – примитивные анимации, схематично отображающие основные игровые события во время матчей. Это значимое изменение со стороны компании в пользу улучшения платформы ради удобства клиентов.

Трансляции доступны бесплатно для всех пользователей, прошедших регистрацию на сайте или в приложении «Мелбет». Идентификация при этом не обязательна.