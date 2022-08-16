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Стали известны диагноз и сроки восстановления Миранчука

В дебютном матче за «Торино» россиянин забил мяч и получил травму.
16 августа 2022 21:53
автор: Александр Шульгин

«Торино» опубликовал на своем сайте результаты медицинского обследования российского полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает клубная пресс-служба туринцев, у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра первой-второй степени. Клуб не назвал точных сроков восстановления игрока, однако ряд СМИ утверждают, что Алексей вернется в строй не раньше, чем через месяц.

Напомним, в матче первого тура итальянской Серии А против «Монцы» Миранчук дебютировал за команду. Полузащитник провел на поле весь первый тайм и отметился забитым мячом.

«Торино» одержал победу со счетом 2:1.

источник: ФК «Торино»
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Стали известны диагноз и сроки восстановления Миранчука
В дебютном матче за «Торино» россиянин забил мяч и получил травму.
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