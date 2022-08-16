«Тоттенхэм» объявил о подписании защитника «Удинезе» Дестини Удоджи

19-летний футболист «Удинезе» Дестини Удоджи продолжит карьеру в АПЛ. Игрок заключил пятилетний договор с «Тоттенхэмом».

Впрочем, этот сезон защитник проведет в итальянском клубе, и только следующим летом присоединится к команде Антонио Конте. Об этом говорится на сайте «Тоттенхэма».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, за переход Удоджи лондонцы заплатили 18 млн евро. Кроме того, «Удинезе» полагаются различные бонусы в зависимости от выступлений игрока.

В прошлом сезоне Серии А Дестини Удоджи провел 35 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.