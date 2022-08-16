Малиновский может перейти в «Тоттенхэм»

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в лондонский «Тоттенхэм».
Как сообщает TuttoAtalanta, английский клуб готов взять футболиста в аренду с правом последующего выкупа.
В то же время бергамаски хотят продать игрока сразу.
Напомним, в первом туре Серии А сезона 2022/23 Малиновский вышел на замену в матче с «Сампдорией» за шесть минут до финального свистка и не отметился результативными действиями. Встреча закончилась победой «Аталанты» со счетом 2:0.
источник: Tutto Atalanta