«Буде-Глимт» с Хайкиным в составе обыграл загребское «Динамо» в Лиге чемпионов

В Норвегии, Дании и Шотландии завершились первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Буде Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, на своем поле с минимальным преимуществом обыграл загребское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 37-й минуте забил Амаль Пеллегрино.

Таким образом, россиянин записал себе в актив «сухарь».

В Копенгагене одноименный клуб нанес поражение турецкому «Трабзонспору» - 2:1. В составе хозяев отличились экс-игрок «Краснодара» Виктор Классон на девятой минуте и Лукас Лерагер на 48-й. Гости смогли отыграть один мяч на 79-й минуте усилиями Анастасиоса Бакасетаса.

Наконец, в Глазго финалист Лиги Европы «Рейнджерс» и «ПСВ» не смогли выявить победителя (2:2). У шотландцев мячи забили Мирко-Антонио Чолак на 41-й минуте и Томас Лоуренс на 70-й. Гости смогли увезти ничью благодаря голам Ибрахима Сангаре на 37-й минуте и Армандо Обиспо на 78-й.

Ответные встречи пройдут 24 августа.