«Манчестер Юнайтед» не делал предложения «Реалу» по Каземиро

Испанская пресса опровергает ранее появляющиеся сообщения о том, что «Манчестер Юнайтед» сделал мадридскому «Реалу» официальное предложение по покупке бразильского полузащитника Каземиро.

В Испании уверены, что для приобретения Каземиру английскому клубу нужно будет заплатить очень большую сумму.

30-летний бразилец является одним из основных игроков испанского клуба. Каземиро принял участие во всех матчах «Реала» в новом сезоне, и даже был признан лучшим игроком в Суперкубке УЕФА, в котором был обыгран «Айнтрахт» (2:0).