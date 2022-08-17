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«Манчестер Юнайтед» не делал предложения «Реалу» по Каземиро

«Сливочные» не намерены продавать своего игрока.
«Манчестер Юнайтед» не делал предложения «Реалу» по Каземиро
17 августа 2022 09:53
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

Испанская пресса опровергает ранее появляющиеся сообщения о том, что «Манчестер Юнайтед» сделал мадридскому «Реалу» официальное предложение по покупке бразильского полузащитника Каземиро.

В Испании уверены, что для приобретения Каземиру английскому клубу нужно будет заплатить очень большую сумму.

30-летний бразилец является одним из основных игроков испанского клуба. Каземиро принял участие во всех матчах «Реала» в новом сезоне, и даже был признан лучшим игроком в Суперкубке УЕФА, в котором был обыгран «Айнтрахт» (2:0).

источник: «Советский спорт»
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