Клопп о количестве травмированных в «Ливерпуле»: В нашем подвале побывала ведьма

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с травмированными футболистами в команде.

«Неделя была невероятной, я пережил много событий, но последние новости вселяют ощущение, будто в нашем доме побывала ведьма.

Каждый день кто-то выбывает из команды по разным причинам, в том числе из-за травм. Все не очень здорово», - приводит слова немецкого специалиста This Is Anfield.

Напомним, осле первых двух туров нового сезона АПЛ в активе «Ливерпуля» всего два очка: команда сыграла вничью на везде с «Фулхэмом» (2:2) и дома с «Кристал Пэлас» (1:1).