В СМИ назвали главную причину победы блогеров над «Зорким» в Кубке России

В телеграм-канале Сергея Микулика назвали главную причину, благодаря которой команда блогеров «Амкал» смогла одержать победу над представителем Второй лиги - красногорским «Зорким» в мате 1/256 финала Кубка России.

По мнению автора, все дело в том, что в любительские клубы стало попадать все больше выходцев из профессионального футбола, которые идут за большими, чем в низших лигах, деньгами при меньших нагрузках. При этом уровень их мастерства превышает класс своих соперников.

Напомним, накануне в первом матче Кубка России 2022/23 любительская команда «Амкал», состоящая из блогеров, смогла в серии пенальти обыграть красногорский «Зоркий». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.