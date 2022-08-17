«Вулверхэмптон» купит у «Спортинга» полузащитника Нунеса за рекордную сумму

«Вулверхэмптон» готов заплатить 45 млн евро за полузащитника «Спортинга» Матеуса Нунеса, сообщает Фабрицио Романо.

Помимо этого в сделке будет предусмотрен бонус в виде 5 млн. Ранее самым дорогим приобретением «волков» был нападающий Фабио Силва, за которого «Порту» заплатили все те же 40 млн.

В случае удачного прохождения медицинского обследования Нунес подпишет с новым клубом пятилетний контракт.

Полузащитник начинал взрослую карьеру в «Спортинге» и стал с ним обладателем всех главных национальных титулов. Всего за лиссабонский клуб Нунес провел 101 матч, в которых забил восемь мячей и отдал девять голевых передач.