Определился титульный партнер Кубка России по футболу

Компания сотовой связи «Мегафон» стала титульным партнером Кубка России по футболу, сообщает телеграм-канал РФС.
Напомним, розыгрыш турнира сезона 2022/23 стартовал 16 августа и сразу принес первую сенсацию: любительская команда «Амкал», в состав которой входят известные блогеры. выбила из турнира представителя Второй лиги - красногорский «Зоркий».
Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удача улыбнулась «Амкалу».
В этом сезоне в связи с отстранением российских команд от участия в еврокубках турнир проходит по новой схеме, чтобы увеличить количество матчей во внутренних соревнованиях.
источник: РФС