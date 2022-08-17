ЭСК РФС признала правильными все решения арбитра Кукуяна в матче «Зенит» - ЦСКА

ЭСК РФС признала правильными все решения арбитра Павла Кукуяна в матче пятого тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА, сообщает телеграм-канал РФС.

Напомним, армейцы подавали жалобу на судейство Кукуяна по двум эпизодам: отмененному голу Роберто Мойзеса на 80-й минуте встречи и неназначенному пенальти в ворота питерцев в добавленное время после падения Олега Дивеева.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита», который на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, на два очка отставая от московского «Спартака».