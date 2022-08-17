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«Торпедо» отправит Бородюка в отставку

«Автозаводцы» занимают предпоследнее место в РПЛ.
«Торпедо» отправит Бородюка в отставку
17 августа 2022 12:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Торпедо"

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк будет отправлен в отставку, сообщает «Метарейтинг».

На его место претендуют бывший тренер «Химок» Сергей Юран, а также Игорь Черевченко, известный по работе в «Локомотиве».

К слову, ранее СМИ писали, что бывший президент «железнодорожников» Илья Геркус может занять высшую руководящую должность в «Торпедо».

На данный момент черно-белые занимают 15-е место в российской премьер-лиге, набрав после пяти туров одно очко. 21 августа «Торпедо» проведет выездную встречу с «Зенитом».

источник: «Метарейтинг»
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