«Торпедо» отправит Бородюка в отставку

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк будет отправлен в отставку, сообщает «Метарейтинг».
На его место претендуют бывший тренер «Химок» Сергей Юран, а также Игорь Черевченко, известный по работе в «Локомотиве».
К слову, ранее СМИ писали, что бывший президент «железнодорожников» Илья Геркус может занять высшую руководящую должность в «Торпедо».
На данный момент черно-белые занимают 15-е место в российской премьер-лиге, набрав после пяти туров одно очко. 21 августа «Торпедо» проведет выездную встречу с «Зенитом».
источник: «Метарейтинг»