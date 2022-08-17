«Атлетико» отказался продавать Феликса «Манчестер Юнайтед»

Представители «Манчестер Юнайтед» встречались в Мадриде с окружением нападающего «Атлетико» Жоао Феликса.
Как утверждает испанская пресса, английский клуб хотел бы подписать 22-летнего футболиста, но «матрасники» наотрез отказались продавать своего форварда.
«Атлетико» заплатил «Бенфике» 127 млн евро за Феликса и выиграл с ним позапрошлый чемпионат Испании. В настоящий момент Transfermarkt оценивает спортсмена, у которого еще четыре года контракта с испанским клубом в 70 млн евро.
За «Атлетико» Феликс провел 112 матчей, забил 29 мячей и отдал 18 голевых передач.
источник: «Советский спорт»