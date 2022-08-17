Бернарду Силва готов остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва проведет сезон-2022/23 в «Манчестер Сити», сообщает влиятельное американское СМИ.
Хавбек вел переговоры с «Барселоной», но так и не дождался конкретики, поэтому сосредоточен на том, чтобы провести следующий год в английской команде.
Напомним, что за пять лет в «Манчестер Сити» Силва выиграл десять трофеев, включая четыре победы в АПЛ.
В текущем сезоне он уже провел три игры за «горожан», в которых не отличился результативными действиями.
Контракт Бернарду с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 80 млн евро.
источник: «Советский спорт»