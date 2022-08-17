Кукуян будет судить московское дерби между «Динамо» и «Спартаком»

Стали известны имена судей и инспекторов, которые будет работать в шестом туре российской премьер-лиги.
«Крылья Советов» – «Факел»: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; VAR – Антон Фролов; инспектор – Анатолий Цветнов.
«Урал» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты – Егор Болховитин, Андрей Гурбанов; VAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Гончар.
«Химки» – «Локомотив»: судья – Иван Сиденков, ассистенты – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; VAR – Артем Любимов; инспектор – Алексей Тюмин.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.
«Ростов» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; VAR – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Бутенко.
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Алексей Стипиди; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» – «Торпедо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты – Владислав Назаров, Алексей Воронцов; VAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Зуев.
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Владимир Миневич, Игорь Князев; VAR – Ян Бобровский; инспектор – Эдуард Малый.
Добавим, что матчи шестого тура пройдут с 19 по 21 августа.