Полузащитник «Челси» Пулишич хочет уйти в аренду

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич просит «Челси» отпустить его в аренду.

По данным американских СМИ, 23-летний футболист беспокоится из-за отсутствия игровой практики перед чемпионатом мира-2022 в Катаре.

Среди претендентов на хавбека называются «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Ювентус» и мадридский «Атлетико». Сам Пулишич предпочел бы провести ближайший сезон в «МЮ».

За два с половиной года в «Челси» спортсмен выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В составе «синих» Пулишич провел 117 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 19 голевых передач.

Контракт футболиста с «Челси» истекает через два года. Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 42 млн евро.