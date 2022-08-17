На матче легенд «Спартака» и «Зенита» состоятся проводы чемпионов России Реброва и Ещенко

«Спартак» объявил, что на матче легенд клуба с ветеранами «Зенита», который пройдет 2 сентября в Москве, состоятся проводы завершивших карьеры Андрея Ещенко и Артема Реброва.

Также данная игра будет посвящена памяти бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева, умершего 15 июля.

Ребров и Ещенко стали в составе «Спартака» чемпионами России в сезоне-2016/17 и обладателями Суперкубка страны в 2017 году.

Экс-голкипер провел за клуб 131 матч, в которых пропустил 151 гол и 47 раз сыграл «на ноль».

На счету защитника, перешедшего в июле в клуб второго дивизиона «Знамя», 109 игр, один мяч и три результативные передачи за красно-белых.