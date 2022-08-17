Вернер заявил, что Тухель ускорил его уход из «Челси»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал, почему он принял решение покинуть «Челси».

«Для меня удовольствие от игры в футбол стоит на первом месте. Конечно, я добился больших успехов в «Челси», но в конце концов радость начала увядать, потому что я больше не играл регулярно. Думаю, тактика тренера меня не вполне устраивала. Поэтому мне было ясно, что я хочу сделать новый шаг. Я в том возрасте, когда хочу играть как можно больше», - сказал футболист в немецком подкасте.

Напомним, что главным тренером «Челси» является Томас Тухель.

Добавим, что Вернер перебрался в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб премьер-лиги 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

9 августа было объявлено о продаже 26-летнего форварда обратно в «Лейпциг» за 20 млн евро.