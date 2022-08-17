Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Вернер заявил, что Тухель ускорил его уход из «Челси»

Форвард вернулся в «Лейпциг».
17 августа 2022 15:18
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал, почему он принял решение покинуть «Челси».

«Для меня удовольствие от игры в футбол стоит на первом месте. Конечно, я добился больших успехов в «Челси», но в конце концов радость начала увядать, потому что я больше не играл регулярно. Думаю, тактика тренера меня не вполне устраивала. Поэтому мне было ясно, что я хочу сделать новый шаг. Я в том возрасте, когда хочу играть как можно больше», - сказал футболист в немецком подкасте.

Напомним, что главным тренером «Челси» является Томас Тухель.

Добавим, что Вернер перебрался в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб премьер-лиги 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

9 августа было объявлено о продаже 26-летнего форварда обратно в «Лейпциг» за 20 млн евро.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Вест Хэм» купил защитника «ПСЖ» Керера
«Вест Хэм» купил защитника «ПСЖ» Керера
С 25-летним защитником подписан долгосрочных контракт.
17.08.2022 15:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Вернер заявил, что Тухель ускорил его уход из «Челси»
Форвард вернулся в «Лейпциг».
17.08.2022 15:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
На матче легенд «Спартака» и «Зенита» состоятся проводы чемпионов России Реброва и Ещенко
На матче легенд «Спартака» и «Зенита» состоятся проводы чемпионов России Реброва и Ещенко
Футболисты красно-белых завершили в прошлом году свои спортивные карьеры.
17.08.2022 14:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Челси» Пулишич хочет уйти в аренду
Полузащитник «Челси» Пулишич хочет уйти в аренду
23-летний американец ощущает недостаток игровой практики перед чемпионатом мира в Катаре.
17.08.2022 14:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кукуян будет судить московское дерби между «Динамо» и «Спартаком»
Кукуян будет судить московское дерби между «Динамо» и «Спартаком»
РФС опубликовал назначения арбитров и инспекторов 6-го тура РПЛ.
17.08.2022 13:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бернарду Силва готов остаться в «Манчестер Сити»
Бернарду Силва готов остаться в «Манчестер Сити»
28-летний португалец не дождался конкретики от «Барселоны».
17.08.2022 13:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Атлетико» отказался продавать Феликса «Манчестер Юнайтед»
«Атлетико» отказался продавать Феликса «Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы продолжают искать кандидатов на усиление состава.
17.08.2022 13:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Футболисты «Торпедо» ждут, что Александр Кержаков станет их новым главным тренером
В ближайшее в Бородюк будет отправлен в отставку.
17.08.2022 12:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торпедо» отправит Бородюка в отставку
«Торпедо» отправит Бородюка в отставку
«Автозаводцы» занимают предпоследнее место в РПЛ.
17.08.2022 12:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЭСК РФС признала правильными все решения арбитра Кукуяна в матче «Зенит» - ЦСКА
Судейство центральной встречи пятого тура РПЛ вызвало немало вопросов со стороны армейцев.
17.08.2022 12:35
Футбол
автор: Александр Шульгин
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
«Как прекрасен этот мир, «Спартак», посмотри!» Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости - в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика