«Вест Хэм» купил защитника «ПСЖ» Керера

«Вест Хэм» объявил о том, что выкупил у «ПСЖ» защитника Тило Керера.

С футболистом подписан четырехлетний контракт с возможностью продления на два года. По данным Transfermarkt, переход обойдется английскому клубу в 12 млн евро.

- Я очень рад подписать контракт с «Вест Хэм Юнайтед». Это лучшая лига в мире, я очень рад присоединиться к английской премьер-лиге.

Я поговорил с тренером, и он сказал мне, как планирует меня использовать. Сейчас я ставлю перед собой цель начать тренировки, вжиться в коллектив и начать получать удовольствие от игры за «Вест Хэм», - сказал футболист пресс-службе клуба.

Напомним, что Керер выступал за «ПСЖ» с 2018 года и выиграл с ним шесть трофеев, включая три титула чемпиона Франции.

В футболке парижского клуба Керер провел 128 матчей, забил четыре гола и отдал такое же количество результативных передач.