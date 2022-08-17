«Манчестер Юнайтед» хочет купить вратаря «Боруссии» и сборной Швейцарии Зоммера

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением голкипера менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Зоммера.

Как сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, клуб хочет купить швейцарца для ротации состава. Место в основном составе Давида де Хеа не подлежит сомнению.

Напомним, в сезоне Бундеслиги 2021/22 Зоммер провел 33 матча, в которых пропустил 60 мячей и сделал одну результативную передачу. Вратарь постоянно вызывается в сборную своей страны. Его трансферная стоимость составляет пять миллионов евро.

После двух туров нового сезона АПЛ «МЮ» с нулем очков расположился в подвале турнирной таблицы, потерпев два поражения с общим счетом 1:6.