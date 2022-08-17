Спалетти надеется, что Кварацхелия способен заменить Инсинье в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти поделился ожиданиями от грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который перешел в группу атаки на замену Лоренцо Инсинье.

«Хвича любит номер 77, он сразу захотел взять его себе. Мы многого ожидаем от Кварацхелия, поскольку он придет на смену чемпиону, который решил набраться дополнительного опыта и пойти по новому пути после многих лет в итальянском футболе», — цитируют Спаллетти британские СМИ.

Напомним, что в дебютном матче против «Вероны» (5:2) в Серии А Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу. Он перешел в итальянский клуб из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.