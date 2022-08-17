Левандовски рассказал, почему принял решение перейти в «Барселону»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, почему он решил перейти из «Баварии» в каталонский клуб в летнее трансферное окно.

«Думаю, прошло много времени с тех пор, как «Барселона» выигрывала титулы, но я уверен, что скоро мы их выиграем.

Когда я впервые услышал, что «Барселона» заинтересована в подписании контракта, я подумал, что это идеальный момент для трансфера.

В Бундеслиге все шло хорошо, это был отличный опыт для меня, но я знал, что переход в Ла Лигу станет шагом вперед в моей карьере», — цитирует Левандовски местные СМИ.

Напомним, руководство «Барселона» заплатило за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт с сине-гранатовыми. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.