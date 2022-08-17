«Я навсегда черно-зеленый». Газинский - об уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский опубликовал прощальное письмо «Краснодару» после ухода из стана черно-зеленых.

«Время прошло, эмоции улеглись! Спасибо за все! Я навсегда черно-зеленый», — написал Газинский в соцсети под фотографиями, где он с семьей прощается с болельщиками на стадионе «Краснодара».

Напомним, последние девять лет Газинский выступал за «Краснодар», с которым у него закончился контракт по окончании прошлого сезона.

В составе борной России игрок доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.