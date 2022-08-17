Кокорин остался вне заявки «Фиорентины» на матчи квалификации Лиги конференций

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оказался вне заявочного листа «фиалок» на матчи квалификации Лиги конференций. В 4-м туре отбора команда сыграет с нидерландским «Твенте».

Первый матч квалификации пройдет 18 августа в Италии, ответный - 25 августа в Нидерландах.

Ранее стало известно, что россиянин не хочет досрочно расторгать рассчитанное до 2025 года соглашение, однако стороны могут вернуться к обсуждению вопроса в январе 2023 года.

Добавим, что за 1,5 года, проведенных в Италии, форвард всего десять раз выходил на поле и не совершил ни одного результативного действия.