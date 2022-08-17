Лотар Маттеус: «Бавария» не продаст Мусиалу меньше, чем за 150 миллионов евро

Экс-нападающий сборной Германии Лотар Маттеус не может представить мюнхенскую «Баварию» без 19-летнего атакующего полузащитника Джамала Мусиалы.

«Если бы кто-то захотел выкупить его контракт сейчас, сумма трансфера была бы ближе к 150 миллионам евро. В любом случае, это не проблема, потому что он абсолютно не продается», — сказал Маттеус Sportchay.

В нынешнем сезоне Мусиала провел две игры в Бундеслиге и отметился тремя забитыми мячами. Нынешняя рыночная стоимость 19-летнего хавбека оценивается в 65 миллионов евро.