Дмитрий Селюк: Всегда говорил, что там, где Роналду, там конец всему

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил перспективы португальского нападающего Криштиану Роналду перейти в другой топ-клуб.

- Я вам всегда говорил, что там, где Роналду, там конец всему, - говорит Селюк. - «Ювентус» все выигрывал, пришел Роналду и клуб все стал проигрывать. Считаю, что ему нужно завершить карьеру и войти в историю великим футболистом.

- Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг несколько раз говорил, что мечтает работать с Роналду и выигрывать с ним трофеи. Но после двух поражений от аутсайдеров АПЛ мнение свое изменил.

- Тен Хаг тренирует великий клуб, он медиаперсона. Существует политкорректность. Что он должен сказать: уберите уже из команды этого парня, - сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».