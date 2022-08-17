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Тимо Вернер: Я не чувствовал радость от пребывания в «Челси» в последнее время

Немецкий нападающий вернулся в «Лейпциг».
17 августа 2022 20:04
автор: Александр Бойченко

Нападающий сборной Германии и «РБ Лейпциг» Тимо Вернер заявил, что он не чувствовал себя счастливым в «Челси» в последнее время пребывания в этом клубе.

«Для меня радость от игры в футбол стоит на первом месте. Я был успешен в «Челси», но радость от игры к концу моего пребывания там начала угасать, так как я перестал играть регулярно.

Думаю, система игры главного тренера меня не очень устраивала. Поэтому мне было ясно, что нужен новый шаг. Сейчас я в том возрасте, когда мне хотелось бы играть как можно больше», — передает слова Вернера иностранные СМИ.

Напомним, что Вернер перебрался в «Челси» в летом 2020 года за 53 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб премьер-лиги 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

В свою очередь, в «РБ Лейпциг» нападающий перешел в июле 2016-го из «Штутгарта» за 22,2 миллиона евро. За четыре года в составе «Красных быков» нападающий провел 158 встреч, забил 93 гола и сделал 40 результативных передач.

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