Любительский клуб 2DROTS разгромил «Чертаново» и пробился в 1/128 финала Кубка России

В среду, 17 августа, на «Арене Химки» прошел матч 1/256 финала Кубка России между любительским 2DROTS и «Чертаново». Победу одержали номинальные хозяева со счетом 3:0.
Голы в составе победителей забили Сергей Кутузов (50-я минута), Валтер Скляр Эдамс (58) и Александр Степанов (81).
Таким образом, 2DROTS вслед за другим любительским клубом «Амкал» вышел в 1/128 финала Кубка России.
Ранее 2DROTS одержал победу в первом сезоне футбольной Медиалиги. В этом году в Кубке России впервые участвуют любительские команды - «Амкал», Темп» и «СтавАгроСоюз».
источник: «Советский спорт»