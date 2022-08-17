Источник: «Хоффенхайм» хочет, чтобы Кордоба приостановил контракт с «Краснодаром» и перешел к ним

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить свою карьеру в немецком «Хоффенхайме».

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По словам источника, руководство «Хоффенхайма» хочет, чтобы Кордоба приостановил контракт с «Краснодаром» и перебрался в Германию на бесплатной основе.

По ходу прошлого сезона 29-летний форвард провел в «Краснодаре» 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт с «быками» действует до 30 июня 2025 года.

В Германии Кордоба выступал за «Кельн», «Майнц» и «Герту».