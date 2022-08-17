Игорь Акинфеев - о своем детском турнире: Хочу, чтобы у этих мальчишек футбол стал любимым делом

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о целях создания своего детского футбольного турнира. Четвертый по счету Кубок пройдет 22-23 августа в подмосковных Бронницах.

- Лично для Вас зачем этот турнир?



- Я отношусь к этому турниру как к своему детищу. Нет мыслей, чтобы он прошел 4 или 5 раз – хочу, чтоб был ежегодный. Я не просто дал имя турниру – и забыл. Понимаете, я четырех с половиной лет этим занимаюсь. Всю жизнь в футболе. Неделя – тренировки, в выходные – игры. И я занимаюсь любимым делом. Очень хочется, чтобы и у этих мальчишек футбол стал любимым делом. А если я благодаря этому турниру или благодаря своей Академии Акинфеева в Реутове воспитаю хотя бы одного профессионального игрока – я уже счастлив буду, - сказал Акинфеев в интервью «Советскому спорту».