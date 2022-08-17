Акинфеев оценил успехи любительских клубов «Амкал» и 2DROTS в Кубке России

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об успехах любительских клубов «Амкал» и 2DROTS в Кубке России. Ранее оба коллектива успешно справились со своими соперниками и вышли в 1/128 финала турнира.
- Мой подход: хочешь достичь чего-то – делай, достигай. Я за любой спорт. Я даже ключевой сейв вратаря из «Амкала» видел – ну, молодец парень. Поэтому рассуждения «нужен медиафутбол или не нужен» я не понимаю. Играйте – и выигрывайте! Точно так же не понимаю споров о женском футболе. Нравится играть – выходите на поле и играйте! И вообще не обращайте внимания ни на чьи слова и оценки!, - сказал Акинфеев «Советскому спорту».
Ранее 2DROTS одержал победу в первом сезоне футбольной Медиалиги. В этом году в Кубке России впервые участвуют любительские команды - «Амкал», Темп» и «СтавАгроСоюз».