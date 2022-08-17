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«Фулхэм» возьмет в аренду Клюйверта из «Ромы»

Английская команда будет иметь право выкупа футболиста.
17 августа 2022 21:35
автор: Александр Бойченко

«Фулхэм» договорился с «Ромой» о переходе нидерландского полузащитника Джастина Клюйверта на правах аренды.

По данным итальянских СМИ, это будет аренда на сезон-2022/23 с обязательством выкупа за 12 млн евро при условии, что игрок отыграет за «дачников» определенное количество матчей.

В прошлом сезоне Клюйверт выступал в аренде за французскую «Ниццу». В составе этой команды он провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

За основной состав «Ромы» полузащитник сыграл 68 игр, заработав 19 очков по системе «гол+пас» (9+10).

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