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«Карабах» и «Виктория Пльзень» не смогли выявить победителя в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 0:0.
17 августа 2022 21:58
автор: Александр Бойченко

В среду, 17 августа, на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Викторией». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ответный матч между коллективами состоится 23 августа в Чехии.

Лига чемпионов
4-й квалификационный раунд
«Карабах» (Азербайджан) - «Виктория Пльзень» (Чехия) 0:0

«Карабах»: Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев, Байрамов, Зубир, Кади, Янкович (Ришард, 73), Шейдаев (Озобич, 62), Ваджи (Овусу, 73).

«Виктория Пльзень»: Станек, Гавел, Гейда, Перница, Емелка, Копиц (Голик, 90), Москера (Пиларж, 59), Сикора (Йирка, 71), Калвах, Буха, Хоры (Климент, 71).

Предупреждения:

Москера (23), Гейда (63), Ваджи (66), Климент (81).

источник: «Советский спорт»
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