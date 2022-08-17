«Карабах» и «Виктория Пльзень» не смогли выявить победителя в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?

В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.