Федотов – о жеребьевке ЦСКА в Кубке России: Мы настроены на победу в каждом матче

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Кубка России.

– Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых удалось поработать, это «Сочи» и «Урал». Плюс играем с «Торпедо», не будет лишнего переезда. Ротация будет необходима. Игроки, которые мало задействованы, будут получать игровое время. Но мы настроены на победу в каждом матче, и подходить к выбору состава и тактики будем с соответствующим настроем, – приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

Армейцы сыграют в группе с «Торпедо», «Уралом» и «Сочи». Каждая команда квартета сыграет два матча с одним и тем же клубом – дома и на выезде.