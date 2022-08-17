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Федотов – о жеребьевке ЦСКА в Кубке России: Мы настроены на победу в каждом матче

Армейцы сыграют в группе с «Торпедо», «Уралом» и «Сочи».
17 августа 2022 22:28
автор: Александр Бойченко

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Кубка России.

– Все группы ровненькие по составу. Мы играем с двумя клубами, в которых удалось поработать, это «Сочи» и «Урал». Плюс играем с «Торпедо», не будет лишнего переезда. Ротация будет необходима. Игроки, которые мало задействованы, будут получать игровое время. Но мы настроены на победу в каждом матче, и подходить к выбору состава и тактики будем с соответствующим настроем, приводит слова Федотова пресс-служба армейцев.

Армейцы сыграют в группе с «Торпедо», «Уралом» и «Сочи». Каждая команда квартета сыграет два матча с одним и тем же клубом дома и на выезде.

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