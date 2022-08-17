«МЮ» начал переговоры о трансфере Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перебраться в АПЛ. Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, на игрока претендует «Манчестер Юнайтед». Английский гранд обратился к кандидатуре сербского хавбека после провала по трансферу Каземиро.

Отмечается, что «красные дьяволы» уже провели первичные переговоры с агентом футболиста, Матеей Кежманом.

Напомним, Милинкович-Савич выступает за римлян с 2015 года. В свое время его пыталась купить «Барселона», «Ювентус» и мадридский «Реал», однако, сделка не срасталась из-за финансовых запросов руководства «Лацио».

В прошлом сезоне Серии А 27-летний полузащитник отыграл 37 матчей, забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.