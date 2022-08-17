Константин Кучаев – о жеребьевке: Нужно опасаться команд, которые считаются аутсайдерами

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев оценил жеребьевку группового этапа Кубка России, где армейцы сыграют с «Сочи», «Торпедо» и «Уралом».

– Жребий для нас неплохой. Но в тоже время нужно опасаться команд, которые изначально считаются аутсайдерами. В Кубке они всегда показывают хороший футбол, с ними непросто играть. Поэтому нашу группу я бы не недооценивал. Будем относится к каждому матчу очень серьезно, – приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Армейцы сыграют в группе с «Торпедо», «Уралом» и «Сочи». Каждая команда квартета сыграет два матча с одним и тем же клубом - дома и на выезде.