«Манчестер Юнайтед» готов отложить усилия по покупке де Йонга

Руководство «Манчестер Юнайтед» оставляет попытки приобрести голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Как сообщают испанские СМИ, «манкунианцы» не смогли добиться успеха в переговорах и теперь убеждены, что игрок останется в «Барселоне».

Однако они не исключают возможности перехода до закрытия летнего трансферного окна в случае ухудшения отношений между голландцем и его нынешним клубом.

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.