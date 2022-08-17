«Маккаби Хайфа» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой» в первом матче плей-офф ЛЧ

В среду, 17 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Маккаби Хайфа» и «Црвеной Звездой». Победу одержали хозяева со счетом 3:2.
В составе победителей голы забили Фратсди Пьеро (18, 51-я минуты) и Тьяронн Шери (61). В сербской команде отличились Александар Пешич (27) и Гелор Канга (40).
Ответный матч между командами состоится 23 августа в Белграде (Сербия).
Лига чемпионов
4-й квалификационный раунд
«Маккаби Хайфа» (Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия) 3:2
Голы: Пьеро 18, 51, Шеро 61, - Пешич 27, Канга 40
«Маккаби Хайфа»: Коэн, Сундгрен, Планич, Голдберг, Корню (Менахем, 62), Шери, Лави, Аль-Фаз, Хазиза (Абу-Фани, 76), Давид (Ацили, 62), Пьерро (Рукавица, 70).
«Црвена Звезда»: Борян, Эракович, Драгович, Милунович, Родич, Иванич (Саного, 72), Канга, Кангва, Катаи (Срнич, 56), Букари (Митрович, 60), Пешич (Бен-Набуан, 72).
Предупреждение:
Букари (47).