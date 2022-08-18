Бородюк прокомментировал свое увольнение из «Торпедо»

Александр Бородюк прокомментировал свою отставку с поста главного тренера московского «Торпедо».

«Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо», футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба. Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть ФНЛ и вернуть команду в РПЛ. Клуб «Торпедо» всегда будет занимать особое место в моем сердце: желаю ему удачи, развития и новых побед!», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба автозаводцев.

Напомним, после пяти туров в активе черно-белых всего одно очко. Вместе с екатеринбургским «Уралом» «Торпедо» делит последнее место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство клуба уже договорилось с Александром Кержаковым, который должен возглавить команду.