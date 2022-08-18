Вслед за Бородюком «Торпедо» покинул спортивный директор клуба

Московское «Торпедо» объявило об уходе Максима Ляпина с поста спортивного директора команды.

«В первую очередь, хочу сказать, что верю в команду и буду переживать за каждого из ребят. Призываю это делать и наших прекрасных болельщиков, поддержка и вера окрыляет, сейчас она необходима как никогда.



Спасибо и всего самого наилучшего Александру Генриховичу, с которым за столь короткий период удалось стать соратниками. Отдельный респект офису, чья работа, может, чуть менее заметна, но от этого не менее важна!

До свидания и удачи, это было увлекательное черно-белое путешествие!», - приводит слова Ляпина пресс-служба черно-белых.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство приняло решение расстаться с главным тренером Александром Бородюком.

После пяти туров в активе черно-белых всего одно очко. Вместе с екатеринбургским «Уралом» «Торпедо» делит последнее место в турнирной таблице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство клуба уже договорилось с Александром Кержаковым, который должен возглавить команду.