Тренер «Динамо» Йоканович рассказал о целях клуба в ФОНБЕТ Кубке России

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, какие цели поставлены перед командой в ФОНБЕТ Кубке России сезона-2022/23.

Отметим, что по итогам жеребьевки группового этапа соревнований бело-голубые сыграют против «Ахмата», «Ростова» и «Оренбурга».

– В этом сезоне нас ждет новый формат Кубка, но мы постараемся быть конкурентоспособными в нем так же, как и в любом другом турнире. Наша цель – пройти в Кубке так далеко, как это только возможно, – приводит слова Йокановича клубная пресс-служба москвичей.

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» остановилось в шаге от победы в Кубке страны, проиграв в финальном матче «Спартаку» со счетом 2:1.