Владивостокское «Динамо» обыграло «Океан» в ФОНБЕТ Кубке России

В матче 1/256 финала ФОНБЕТ Кубка России владивостокское «Динамо» на выезде обыграло «Океан» из Находки.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Ника Гиголаев, реализовавший пенальти, и Максим Чуфыров.

Отметим, что «Динамо» практически весь второй тайм провело в меньшинстве: на 52-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Сергей Дудкин.

Накануне стал известен состав групп «пути РПЛ» турнира.

ФОНБЕТ Кубок России

1/256 финала

«Океан» (Находка) - «Динамо» (Владивосток) - 0:2 (0:2).

Голы: Гиголаев, 12 (с пенальти); Чуфыров, 44.

Удаление: Дудкин, 52.