Моуринью заинтересован в том, чтобы Балотелли стал игроком «Ромы»

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может этим летом вернуться в чемпионат Италии.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла в своих соцсетях, 32-летнего футболиста хочет приобрести «Рома». Отмечается, что в данном трансфере заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью. Согласно информации источника, португальский специалист уже провел беседу с игроком.

Напомним, что Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с июля прошлого года. С тех пор он отыграл за клуб 34 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в Италии форвард защищал цвета «Интера», «Милана», «Брешии» и «Монцы».